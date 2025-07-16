Isparta'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Isparta'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı
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Isparta'nın Aksu ilçesinde G.Ç. tarafından kullanılan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

G.Ç'nin kullandığı 32 ABS 403 plakalı otomobil, Karacahisar köyünde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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