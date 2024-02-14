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Isparta'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

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Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı. Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, tedbirlerin alındığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Taşkından merkez ile Karağı, Koçular ve Karacahisar köylerindeki bazı tarım alanları etkilendi.

Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, AA muhabirine, bazı köylerde sağanağın etkisiyle su baskınları olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ve tedbir aldığını belirten Akın, "Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dere kenarlarında olan tarım arazilerinin bir kısmı taşkından etkilendi. Kaymakamlığımızın tüm kurumları teyakkuz halindedir. İnşallah süreci kayıpsız atlatacağız." diye konuştu.

Öte yandan, kaymakamlıkça yılkı atları olmak üzere yabani hayatın ve sokak hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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