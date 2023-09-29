Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ahmet Ali Kozak'ın kullandığı otomobil, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Mevkisinde refüje çarptı. Kazada Ali Oğuz hayatını kaybetti, sürücü ve Y.G. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Ali Kozak'ın kullandığı 32 K 4304 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü ve otomobildeki Y.G. ise hastaneye kaldırıldı.
Oğuz'un cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel