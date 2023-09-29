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Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ahmet Ali Kozak'ın kullandığı otomobil, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Mevkisinde refüje çarptı. Kazada Ali Oğuz hayatını kaybetti, sürücü ve Y.G. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.