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Isparta'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen otomobil ve traktör çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ali Ç. (21) idaresindeki 07 ACM 98 plakalı otomobil, Konya- Isparta kara yolu Göksöğüt köyü mevkisinde Mevlüt K. (73) yönetimindeki 03 HA 19 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Kasım Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Mevlüt K'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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