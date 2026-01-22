Haberler

Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü Ferhat Kıyak'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Ağıra yaralanan Kıyak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı

Ferhat Kıyak'ın kullandığı 32 KH 126 plakalı otomobil, Akçamescit mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan Kıyak, buradan da Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kıyak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ümmet Muhammet Gülgeç - Güncel
