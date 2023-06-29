Isparta'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Isparta'da meydana gelen otomobil kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada, Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazazedeler hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı 03 NA 789 plakalı otomobil, Yazla Mahallesi'ndeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi kavşağında refüjü aşıp karşı şeride geçerek Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 42 CPT 49 plakalı otomobile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücülerden Dinçtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 6 kişi ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 yaralının Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi.