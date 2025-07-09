Isparta'da Otobüs Şoförü, Boğazına Cips Kaçan Bebeği Kurtardı

ISPARTA'da halk otobüsünde annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki bebeğin boğazına kaçan cipsi, otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, Heimlich manevrasıyla çıkardı. Şoförün bebeğe ilk yardım anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da özel halk otobüsünde yolculuk yapan kadın, 2 yaşındaki bebeğinin boğazına cips kaçtığını fark etti. Nefes almakta zorlanan bebeğe otobüsteki diğer yolcular yardım etmeye çalıştı. Otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, aracı durdurup bebeğe Heimlich manevrası yaptı. Dönertaş'ın bebeğin boğazına kaçan cipsi çıkardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Anne ve bebeği daha sonra yolculuğa devam etti.

KOOPERATİF BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, 2 yaşındaki bebeğe Heimlich manevrası uygulayıp yardım eden Dönertaş'ı ödüllendirdi. Başkan Daşdöner, "Geçen günlerde aracında bayılan yolcusunu şehir hastanesine yetiştiren şoförümüz Musa Bayındır ve dün aracında boğazına cips kaçan 2 yaşındaki bebek yolcumuza Heimlich manevrası yaparak hayata bağlayan şoförümüz Yaşar Dönertaş'a teşekkür ederek ödüllendirdik" dedi.