Isparta'da Otobüs Kazası: 27 Yaralı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(ISPARTA) - Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda, iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat sabah 05.50 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Ramazan A. yönetimindeki 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden ana yola çıkan Mehmet A. idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ve diğer otobüsten 1 kişi olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.