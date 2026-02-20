Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Haberler

Isparta'da bir lise öğrencisinin teneffüs sırasında boğazına kek kaçması üzerine öğretmenler hızlı bir şekilde müdahale ederek öğrencinin hayatını kurtardı. Heimlich manevrası ile olayın üstesinden gelindi.

Isparta'da teneffüs sırasında boğazına kek kaçan lise öğrencisi, öğretmenlerin hızlı ve bilinçli müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi Sultan Çetin'in teneffüste boğazına kek kaçması üzerine nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Saygı duruma müdahale etti.

Öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunumu kısa sürede normale döndü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayın ardından gazetecilere açıklamada bulunan öğrenci Sultan Çetin, ilaç kullanması gerektiği için kantinden kek aldığını belirterek, "İlaç içmem gerekiyordu, o yüzden kek aldım. Kütüphanede yiyeyim diye düşündüm. Zil çalınca hızlıca yukarı çıkarken boğazıma takıldı. Nefesim kesildi, hocalarım müdahale etti. İkisinin müdahalesinden sonra kendime geldim. Hocalarıma çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardılar." dedi.

İlk müdahaleyi yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Emine Aydemir de öğrencinin bir anda nefes alamadığını fark ettiğini anlatarak, "Hemen Heimlich manevrası uyguladım. Bir süre sonra öğrenci bayılacak gibi oldu. Yardım istedim. Kısa süreli toparladı ancak tekrar nefesi kesildi. Daha sonra Recep hocamız müdahaleye devam etti." diye konuştu.

İlk yardım eğitiminin önemine dikkati çeken Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimler sayesinde doğru müdahaleyi yapabildiğini vurguladı.

Öğrenciye ikinci müdahaleyi yapan İngilizce öğretmeni Recep Saygı ise öğrencilerden gelen uyarı üzerine hızla olay yerine gittiğini dile getirerek, "Öğrencimizin yarı baygın halde olduğunu gördüm. Heimlich manevrasını uyguladık ve şükür ki başarılı olduk. Öğrencimiz sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Saygı, ilk yardım bilgisinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
