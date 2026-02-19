Haberler

Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtardı

Isparta'da bir öğrencinin teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretmenler Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi kurtardı. Öğrencinin sağlık durumu iyi.

Isparta'da teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinde nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark etti.

Öğretmenlerin Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin solunumu normale döndü.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar, okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
