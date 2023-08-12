Isparta'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen kazada, işçi taşıyan minibüs ile tarım aracı çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.