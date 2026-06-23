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5 kişinin öldüğü kazada tur midibüsü şoförü tutuklandı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada şoför Halit Emre Cengiz tutuklandı.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin şoför Halit Emre Cengiz (25) tutuklandı.

Kaza, 20 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Isparta- Konya kara yolunun Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Barla'ya geziye gelenlerin bulunduğu Halit Emre Cengiz'in kullandığı 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Öznur Altuntaş (37), Keziban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77) ve Rahime Şahin (54) olay yerinde, Meryem Dinç (60) ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 25 kişi tedavileri sonrası taburcu edildi. Kazayı hafif şekilde atlatan midibüs şoförü Halit Emre Cengiz ise gözaltına alındı. Halit Emre Cengiz işlemlerinin ardından Yalvaç'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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