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Isparta'da kıyma makinesine elini kaptıran market çalışana yaralandı

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Isparta'da bir marketin kasap reyonunda çalışan S.B. isimli kadın personel, kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Isparta'da bir marketin kasap reyonunda çalışan personel elini kıyma makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Muzaffer Türkeş Mahallesi 206. Cadde'deki bir markette S.B. isimli kadın çalışan, kasap reyonunda kıyma çekmeye çalıştığı sırada eline makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
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