Kesik baş ile suç aleti bıçağın bulunması için her taşın altı kontrol ediliyor

Kesik baş ile suç aleti bıçağın bulunması için her taşın altı kontrol ediliyor
Güncelleme:
Keçiborlu ilçesinde yanmış otomobili yanında cesedi bulunan Ferdi Özdemir'in kayıp başı için arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor. Jandarma komandolar, bölgedeki taşların altını ve çalılık alanları kontrol ediyor.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış otomobilinin yanında cesedi bulunan Ferdi Özdemir'in (39) kayıp başını arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam etti. Kayıp başı ve suç aleti bıçağı bulmak için komandolar, bölgede dedektörle arama yapıp, taşların altını, ağaç gövdelerini, çalılık alanları kontrol etti.

Isparta'da 5 Aralık günü Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda, araç yangını ihbarına giden ekipler, otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

ARACI, EL FENERİ IŞIĞIYLA DURDURULDU

Özdemir'in 4 Aralık günü saat 20.00 sıralarında köydeki marketten alışveriş yaptıktan sonra dağdaki keçilerinin yanına gitmek üzere aracıyla yola çıktığı belirlendi. Marketteki alışverişi iş yeri kamerasına yansıyan Özdemir'in, Dinar-Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği, yaklaşık 1 kilometre ileride el feneriyle ışık tutularak aracının önünün kesildiği tespit edildi. Cinayeti gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin Özdemir'i bıçakla öldürdükten sonra olay yerinden ayrılıp, bir süre sonra yeniden geldiği yönünde deliller bulundu.

5 ŞÜPHELİ SERBEST

Özdemir'in cenazesi morgdaki incelemelerin ardından pazar günü Aydoğmuş köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, dün ifadelerinin ardından sevk edildiği Keçiborlu Adliyesi'nde serbest bırakıldı.

HER TAŞIN ALTINA BAKILDI

Diğer yandan Özdemir'in kayıp başının bulunması için arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam etti. Çalışmalara, Isparta'ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip de katıldı. Çok sayıda askeri personel, arazide ve ormanda Özdemir'in kesilen başını aradı. Bugün yapılan aramada da jandarma komandolar, dedektör kullanarak suç aleti ve kayıp başı bulmaya çalıştı. Ekipler bölgede taşların altını, ağaç gövdelerini, çalılık alanları kontrol etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
