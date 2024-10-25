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Isparta'da Kayıp 71 Yaşındaki Adam 19 Saat Sonra Bulundu

Isparta'da Kayıp 71 Yaşındaki Adam 19 Saat Sonra Bulundu
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 71 yaşındaki Ahmet Kuman, arama çalışmaları sonucunda dağda sağ olarak bulundu. Kuman'ın sağlık durumu iyi, oğlu ise babasını bulmanın mutluluğunu yaşadı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınmayan Ahmet Kuman (71) yaklaşık 19 saat sonra dağda sağ bulundu. Kuman'a sarılan oğlu Halil Kuman, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılıç köyünde eşiyle yaşayan Ahmet Kuman, dün saat 21.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ahmet Kuman için jandarma, AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekipleri ile köylüler, arama çalışması başlattı. Ekipler bugün saat 16.00 sıralarında Ahmet Kuman'ı kaybolduğu noktaya yaklaşık 27 kilometre mesafede İlyas köyüne yakın dağda buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kuman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Babasının bulunduğunu öğrenen Halil Kuman da bölgeye gitti. Halil Kuman babasına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Ahmet Kuman'ın herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı, yönünü kaybedip kaybolduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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