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Eğirdir ve Aksu'daki Karaçam Ormanları Mor ve Sarıya Büründü

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Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde karaçam ormanlarında açan 'silene compacta' (kanlı basıra otu) ve 'Verbascum thapsus' (sığır kuyruğu) bitkileri, ormanları mor ve sarı renklere boyadı. Orman sürümü ve seyreltme kesimiyle artan çiçek florası, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde bulunan karaçam ormanlarında açan mor ve sarı çiçekler bölgeye güzellik kattı.

Halk arasında "kanlı basıra otu" ve "sığır kuyruğu" olarak bilinen "silene compacta" ve "Verbascum thapsus" bitkileri, ormanlarda ağaçların aralarını mor ve sarı renklere bürüdü.

Bölgede yapılan orman sürümü ve seyreltme kesimi ile çiçek florasının arttığı görüldü.

Ormanın içinde mor ve sarı rengiyle boy gösteren çiçekler, fotoğraf ve doğayı sevenlerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
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