Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı
Isparta'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi Recep G., AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Isparta'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralanan işçi kurtarıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sıhhi tesisatçı olarak görev yapan Recep G. kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince kurtarılan Recep G. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Recep G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen