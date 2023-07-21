Isparta'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Senirkent İlçesinde bir şahsın evinde 886 paket kaçak sigara bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi alındı. 20 Temmuz tarihinde Senirkent İlçesinde 1 şüpheli şahsın ikametine yapılan operasyonda 886 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli D.E. (30) hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen sigaralara el konuldu. - ISPARTA