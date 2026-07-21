Gürültü nedeniyle tartıştıkları komşunun bıçakladığı anne öldü, kızı ağır yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusunu bıçaklayarak öldüren, kızını ise ağır yaralayan Nurettin Yıldız tutuklandı.
TUTUKLANDI
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusu Yüksel Uçar'ı bıçaklayarak öldürdüğü, kızı Çilem Çağlar'ı ise ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nurettin Yıldız, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurettin Yıldız, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı