Isparta'da gece kulübü önündeki cinayette 1 tutuklama

ISPARTA'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer'in (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Barış Şamlı (25) tutuklandı, A.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Isparta'da dün saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde Bayram Ali Soyer, Barış Şamlı ve A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. Barış Şamlı ve A.T. gözaltına alındı. Bayram Ali Soyer'in cenazesi memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verildi.Gözaltındaki Barış Şamlı ve A.T. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Barış Şamlı tutuklanırken, A.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.