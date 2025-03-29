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Isparta'da Forklift Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü Mehmet Emin Bilgin yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bilgin'in hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı.

Mehmet Emin Bilgin'in kullandığı forklift, Şarkikaraağaç-Örenköy mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makinası yardımıyla forkliftin altından çıkarılan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Bilgin'in, Iğdır'da askeri personel olduğu ve memleketine izne geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Demirtaş - Güncel
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