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Isparta'da Erik Ağacı Aralık Ayında Çiçek Açtı

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Isparta'nın Gönen ilçesinde, hava sıcaklıklarının artış göstermesi nedeniyle bir çiftçinin bahçesindeki erik ağacı aralık ayında çiçek açtı. Çiftçi İbrahim Metin, bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde aralık ayı olmasına rağmen bir çiftçinin bahçesinde bulunan erik ağacı çiçek açtı.

Ülkenin birçok bölgesinde kış mevsimi nedeniyle soğuk hava hakim olurken, Gönen'de çiftçi İbrahim Metin, bahçesindeki erik ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdı.

Metin, erik ağacının çiçek açmasının gündüzleri hava sıcaklıklarının artış göstermesinden ve besihane yakınında bulunmasıyla sıcak hava akımının ağaca yansımasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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