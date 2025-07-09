Isparta'da Ekin Tarlasında Yangın: 500 Metrekare Alan Zarar Gördü

Isparta'da Ekin Tarlasında Yangın: 500 Metrekare Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Bağkonak köyünde çıkan yangın, ekin tarlasında büyük zarara yol açtı. İtfaiye ekipleri yaklaşık üç saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın zarara neden oldu.

Bağkonak köyünde ekin tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Belediyesi, Bağkonak ve Kuyucak köylerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında, 500 metrekare alanda ekili buğday, 150 saman balyası, 10 dekar saman yapılacak posa zarar gördü.

Arazide çalışan traktör ve balya makinesi de yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var

Boğaz'da büyük yıkım kararı! Aralarında çok sayıda ünlü mekan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.