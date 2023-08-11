Isparta'da dünürleri tarafından öldürülen 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Isparta'da dünürleri tarafından öldürülen 4 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayın ardından cenazeler Gelendost ilçesine götürüldü.

Isparta'da dünürleri tarafından öldürülen 4 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden husubet bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ile yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz'in cenazeleri, Isparta Şehir Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin defnedilmek üzere Gelendost ilçesine götürüldüğü öğrenildi. - ISPARTA