Isparta'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 1 Ölü, 3 Hastaneye Kaldırıldı
Isparta'nın Karaağaç Mahallesi'nde doğal gazdan zehirlendiği tahmin edilen 35 yaşındaki Nevzat Karaboğa yaşamını yitirdi, eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Isparta'da doğal gazdan zehirlendiği tahmin edilen 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adreste Nevzat Karaboğa'nın (35) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine, polis, itfaiye ve doğal gaz şirketinden ekipler sevk edildi.
Ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otopsinin ardından Karaboğa'nın kesin ölüm nedeni belirlenecek.