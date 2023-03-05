Isparta'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı Güncel Haberler Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Sedat Ö. idaresindeki 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, Isparta- Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Antalya Isparta Güncel Haberler

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