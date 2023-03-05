Isparta'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Sedat Ö. idaresindeki 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, Isparta- Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel