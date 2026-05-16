Isparta'da çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü
Isparta Belediyesi temizlik görevlisi Ali Öztürk, çöp konteynerini boşalttıktan sonra pres mekanizmasına sıkışarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan