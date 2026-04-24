Haberler

Isparta'da "Çocuk Müzisyenler Festivali" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Festivalde 15 ilden 800 çocuk sahne alacak

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Çocuk Müzisyenler Festivali" başladı.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek etkinlikte, 15 ilden 800 çocuk müzisyen yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özkan Köse, AA muhabirine, bu yıl katılım yaş aralığını 7-17 olarak genişlettiklerini, festivalin ücretsiz olduğunu söyledi.

Amaçlarının tüm çocukların kendilerini sanatın diliyle ifade edebilecekleri bir platform oluşturmak olduğunu belirten Köse, "Sadece büyük şehirlerden değil, köylerden gelen ve hayatında ilk kez sahneye çıkan çocuklarımız da var. Burada farklı enstrümanları tanıma, birbirleriyle iletişim kurma ve duygularını paylaşma imkanı buluyorlar. Yoğun okul temposu içinde çocukların kendilerini ifade edebileceği bu tür etkinliklere büyük ihtiyaç var." dedi.

Bağlaması ve sesiyle dikkati çeken 12 yaşındaki Mehmet Arın Öztekin ise festivale üçüncü kez katıldığını, etkinliğin kendisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Isparta'dan katılan 12 yaşındaki Güfte Savaş da festivalin kendisine mutluluk ve özgüven kazandırdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti