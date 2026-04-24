Isparta'da "Çocuk Müzisyenler Festivali" başladı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Çocuk Müzisyenler Festivali" başladı.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek etkinlikte, 15 ilden 800 çocuk müzisyen yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özkan Köse, AA muhabirine, bu yıl katılım yaş aralığını 7-17 olarak genişlettiklerini, festivalin ücretsiz olduğunu söyledi.

Amaçlarının tüm çocukların kendilerini sanatın diliyle ifade edebilecekleri bir platform oluşturmak olduğunu belirten Köse, "Sadece büyük şehirlerden değil, köylerden gelen ve hayatında ilk kez sahneye çıkan çocuklarımız da var. Burada farklı enstrümanları tanıma, birbirleriyle iletişim kurma ve duygularını paylaşma imkanı buluyorlar. Yoğun okul temposu içinde çocukların kendilerini ifade edebileceği bu tür etkinliklere büyük ihtiyaç var." dedi.

Bağlaması ve sesiyle dikkati çeken 12 yaşındaki Mehmet Arın Öztekin ise festivale üçüncü kez katıldığını, etkinliğin kendisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Isparta'dan katılan 12 yaşındaki Güfte Savaş da festivalin kendisine mutluluk ve özgüven kazandırdığını dile getirdi.