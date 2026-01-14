İş yeri önünde duran çiçeği çaldı

Haberler

Eğirdir ilçesinde iş yeri önündeki çiçeği saksısıyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, zararı karşılayacağını beyan ederek adli kontrolle serbest bırakıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iş yeri önündeki çiçeği saksısıyla birlikte çalan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Eğirdir'de polis merkezine başvuran K.K., 4 Ocak akşamı Cami Mahallesi Maşacılar Sokak'taki iş yeri önünde saksıdaki çiçeğinin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini ve kullandığı aracın plakasını belirledi. Takibe alınan şüpheli M.B. (60) polis tarafından 12 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alındı. M.B. ifadesinde zararı karşılayacağını beyan etti. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin iş yeri önündeki çiçeği çalıp, araca koyduktan sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
