Haberler

Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Gönen ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 6 asker ve 5 mahkum hafif yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 6 asker ve 5 mahkum hafif yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABZ 021 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, Isparta-Ayyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 6 jandarma personeli ve 5 mahkum hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Afyonkarahisar'dan alınan mahkumların Isparta ve Alanya'daki cezaevlerine nakil edilmesi sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun! İstanbul polisi teyakkuzda
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi