Isparta'da yanmış otomobilin yakınında başsız ceset bulundu
Güncelleme:
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış bir otomobilin yakınında Ferdi Özdemir'in başsız cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'da yanmış otomobilin yakınında evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'in (39) başsız cesedi bulundu. Özdemir'in kayıp başının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi, İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan Ferdi Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Aydoğmuş köyünün meydanında bulunan markete dün saat 19.55 sıralarında gelen Özdemir'in bir paket sigara aldıktan sonra ayrıldığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
