Isparta'da bahar yağmurları doğada dikkat çekici şekiller oluşturdu

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Isparta'da, ilkbahar yağışları ve eriyen kar sularıyla birlikte doğada dikkat çekici yer şekilleri oluştu.

Aksu ilçesi başta olmak üzere dağlık alanlar ve yüksek ovalarda etkili olan yağışlar, akarsuların debisini artırarak menderes ve deltaların oluşmasına zemin hazırladı.

Akarsuların akış hızının düşmesiyle oluşan menderes yapıları ve suların göllere döküldüğü noktalardaki küçük çaplı deltalar, dronla havadan görüntülendiğinde eşsiz manzaralar sundu.

Yüksek kesimlerde mini şelaleler oluştu

Yüksek rakımlı bölgelerde ise kıştan kalan kar kütlelerinin erimesi ve yağmur sularıyla birleşmesi sonucu, kayalık zeminlerden süzülen sular çok sayıda mini şelale meydana getirdi.

Baharın gelmesiyle yeşile bürünen doğada süzülen sular, bölgeyi ziyaret eden doğaseverler için seyirlik görüntüler oluşturdu.

Baharın canlandırdığı doğa ve akarsu yataklarındaki bu değişim, fotoğraf tutkunları ve yürüyüş grupları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
