Isparta'da badem ağaçları çiçek açtı

Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı. Yüksek kesimlerde kar ve sağanağın olduğu kentte, badem ağaçlarının çiçek açtığı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yüksek kesimlerde kar ve sağanağın etkili olduğu kentte, Eğirdir ve Aksu'da hava sıcaklığının etkisiyle badem ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.

Bölgede güzel görüntüler oluşurken, bazı vatandaşlar çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
