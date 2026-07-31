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Isparta'da aile iletişimi ve dijital güvenlik söyleşisi yapıldı

Isparta'da aile iletişimi ve dijital güvenlik söyleşisi yapıldı
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince düzenlenen söyleşide, aile içi iletişimin güçlendirilmesinde nörobilimsel yaklaşımlar ile dijital ortamda güvenli davranış alışkanlıkları ele alındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince düzenlenen söyleşide, aile içi iletişimin güçlendirilmesinde nörobilimsel yaklaşımlar ile dijital ortamda güvenli davranış alışkanlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığının "2026 Aile ve Nüfus 10 Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, üniversitenin koordinasyonunda çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlendi.

Etkinlikte, aile yapısının güçlendirilmesi, çocukların dijital risklerden korunması ve teknoloji kullanımında bilinç oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Programda konuşan akademisyenler ve uzmanlar, sağlıklı iletişimin aile bireylerinin gelişimindeki önemine dikkati çekerken, dijital bağımlılık, siber tehditler ve güvenli internet kullanımı konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı ailelerin alabileceği önlemler de örneklerle anlatıldı.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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