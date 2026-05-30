Haberler

Isparta'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bir kişi pencereden atlayarak yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı.

Leblebiciler Mahallesi'nde Ethem Dülger'e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, iki katlı evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evin birinci katında bulunan 6 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Evde bulunan bir kişinin ise alevlerden kurtulmak için pencereden atlaması sonucu yaralandığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Aksoy
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz

Yeğeni tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
DAEŞ operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

DAEŞ operasyonunda 2 şahıs tutuklandı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak