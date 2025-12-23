Haberler

Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Isparta'da çeşitli suçlardan 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
