Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.