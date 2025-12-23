Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Isparta'da çeşitli suçlardan 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel