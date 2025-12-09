Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "dolandırıcılık, yağma ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.