Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Isparta'da dolandırıcılık, yağma ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda "dolandırıcılık, yağma ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel