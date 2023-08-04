Isparta'da 10 dönümlük sazlık arazi küle döndü

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otluk alanda çıkan yandında 10 dönümlük sazlık alan küle döndü.

Yangın, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Bedre Plajı yakınlarında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kıvılcımından çıktığı iddia edilen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Eğirdir Belediyesi, Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 arazöz, 1 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 40 kişilik itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol atına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.