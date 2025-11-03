Haberler

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Bursa'da Hemşehrileriyle Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Bursa'da Hemşehrileriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bursa'da yaşayan Ispartalılarla düzenlenen Helva ve Kabune Günü'nde bir araya geldi. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bursa'da yaşayan Ispartalılarla düzenlenen Helva ve Kabune Günü'nde bir araya geldi.

Bursa Ispartalılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ISUBÜ eski Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve çok sayıda Ispartalı katıldı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, İstanbul ve Ankara buluşmalarının ardından Bursa'da da hemşehrileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Amaç, dayanışmayı daha da güçlendirmek. İbrahim Diler hocamızın 'Bursa'ya da gelin' önerisiyle bu fikrin kıvılcımını o gün yaktık. Dernek başkanımız ve hemşehrilerimizle istişare ederek bu güzel günü düzenledik. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Başdeğirmen, Bursa'da üst düzey görevlerde bulunan Ispartalı bürokratlardan gurur duyduklarını ifade ederek, "Başsavcımız, emniyet müdürümüz ve sağlık müdürümüzün Bursa gibi büyük bir şehirde görev yapmaları bizim için gurur kaynağı. Bu buluşmalarla hem memleket kültürümüzü yaşatıyor hem de hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Programda, Bursa Ispartalılar Dernek Başkanı Mustafa Gültekin, Başkan Başdeğirmen'e hemşehrileri adına plaket takdim etti. Duanın ardından helva ve kabune ikramı yapıldı. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, etkinlik sonunda çocuklara Ispartaspor forması hediye etti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.