İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var - Haberler

İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var

İSPANYOL şarkıcı, besteci ve oyuncu Concha Buika, "Türkiye'de çok fazla yetenekli genç şarkıcı var ama bence Avrupa ve dünyaya açılmalılar. Türk sanatçılar şarkı söylediklerinde Türk kimliklerinin ötesinde bence evrensel oluyorlar" dedi.

İspanyol şarkıcı Concha Buika, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da konser verdi. Programı öncesi açıklamalarda bulunan Buika, Türk seyircisinin hisleri ve tepkilerini net olarak gösterdiğini belirterek, "Seyirci ile iletişim çok açık ve hemen bir bağ kurabilirsiniz. Sizi sevdiklerini hissettiriyorlar. Tutkulular, bilgiye ihtiyaç duyuyorlar ve öğrenmeye açlar. Eğlenmeyi ihmal etmiyorlar ama bence öncelikleri öğrenmek" diye konuştu.

Buika, sanatçıların büyük sorumluluğu olduğunu da söyleyerek, "Biz bir sanatçı ordusuyuz, barış için aşk için savaşan bir orduyuz. Konuşamayan, derdini söyleyemeyen insanlara ses oluyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

- Concha Buika ile röportaj

Haber- Kamera: Nursima ÖZONUR- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,