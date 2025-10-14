İspanya'ya Ulaşacak Olan 1,7 Ton Kokain İstanbul'da Yakalandı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü ortak operasyonda, Güney Amerika'dan İspanya'ya giden ve İstanbul Ambarlı Limanı'ndan transit geçiş yapan bir konteynerde 1,7 ton kokainin yakalanmasına ilişkin detaylara ulaşıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan hareket ederek Türkiye'den transit olarak İspanya'ya varış yapacağı bildirilen konteynere, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirim ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan kontrollerde, konteynerde ticari tanımlı toz formunda eşyaların olduğu belirlendi.

X-ray taramasına ve narkotik dedektör köpeği arama işlemine tabi tutulan konteynerde, köpeğin eşyalara tepki vermesi üzerine sondajlama usulüne göre alınan örnekler uyuşturucu test kitine tabi tutuldu. Test kiti bazı numunelere, "kokain" uyarısı verdi.

Yapılan tespitlerde her bir palette 54 karton koli olduğu ve bu kolilerin içerisinde daralı ağırlığı 3,2 kilogram olan 4'er plastik kovaların bulunduğu tespit edildi. Bu kovaların dördünden birinde kokain olduğu belirlendi.

Tüm eşyadan alınan örnek numuneler talimat üzere Ankara Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Buradan alınan nihai rapora göre yapılan çalışmalarda, fosil ununa emdirilmiş brüt 1728 kilogram kokaine el konuldu.

Türkiye'de alıcısı ve göndericisi bulunmayan eşyanın, İspanya'ya gidecek olması nedeniyle alınan talimatlar ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce iletilen Kontrollü Teslimat Kararı kapsamında tüm eşyalar kovalarından ayrıştırıldı.

Sulh ceza hakimliğinin kararıyla uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen eşyalar muhafaza edilirken, kovalara benzer görünümde ikame eşyalar konularak konteynere geri yüklendi.

Gizlilik çerçevesinde yürütülen soruşturma ve söz konusu Kontrollü Teslimat Kararı uyarınca ilgili konteyner, gemiye yüklenerek Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Müdürlüğü takibinde İspanya'ya gemiyle gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İspanya yetkili makamlarınca Madrid'de yapılan ortak operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Öte yandan, İstanbul'da el konulan 1 ton 728 kilo emdirilmiş halde kokain cinsi maddenin yaklaşık değerinin, 5 milyar 184 milyon lira olduğu bildirildi.

???????