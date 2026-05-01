İspanya, Sumud Filosuna Yönelik Operasyon Nedeniyle İsrail Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı

MADRİD, 1 Mayıs (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, perşembe günü İsrail'in Madrid maslahatgüzarını acilen bakanlığa çağırarak, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu üyelerinin gözaltına alınmasını "en güçlü şekilde" kınadı.

İspanya resmi EFE Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, bakanlık, konsolosluk koruma mekanizmalarının devreye alındığını açıkladı.

Bakanlık kaynakları, İspanya'nın İsrail'deki büyükelçiliği ve konsolosluğunun, konsolosluk acil durum birimleriyle birlikte tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğini, filo organizatörleriyle temas halinde olduğunu ve durumu yakından takip ettiğini bildirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, filoyu Yunanistan kıyıları yakınlarında durduran İsrail makamlarının, farklı milletlerden 175 aktivisti gözaltına aldığı belirtildi. Filonun organizatörleri, gözaltına alınanların yaklaşık 30'unun İspanyol pasaportuna sahip olduğunu ve bu kişilerin yaklaşık 20'sinin İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya'da ikamet ettiğini belirtti.

Bakanlık, gözaltına alınanlar arasında vatandaşları bulunan ülkelerin yetkilileriyle temas halinde olan Bakan Albares'in, ortak şekilde hareket edilmesinde koordinasyon sağladığını da ifade etti.

58 gemiden oluşan filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 15 Nisan'da Barselona'dan yola çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua
