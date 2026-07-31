İspanya: Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü bildirdi.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fas'tan Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamada bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, "Sebte'ye girenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Sebte ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen Bölgesi'nin bütünlüğü tamamen güvence altında. Kasıtlı bilgi kirliliğine son verin." ifadelerini kullandı.

AB'den Albares'in açıklamasına destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Brunner, görüşmede, Albares'in sürdürülen çabalar sonucunda Sebte'ye yönelik düzensiz göç hareketleriyle gelen kişilerin "neredeyse tamamının" geri döndüğünü bildirdiğini aktardı.

"Tek bir kişinin bile AB ana karasına geçemediğini" aktaran Brunner, "Yakın temasımızı sürdüreceğiz ve Avrupa genelindeki bakanlarla iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA