İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasını ve uluslararası hukukun devamını savundu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili İspanya'nın Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasını, müzakereyi ve uluslararası hukuku savunduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulunun olağan haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Albares, "İspanya, gerilimin azaltılmasını, müzakereyi ve uluslararası hukuku savunmaktadır. Sesimiz denge ve akıl arayışındadır ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bu rolü oynamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Albares, "Orta Doğu'da birbirimizle ilişki ve güç dengesi kurmanın doğal yolu olarak savaşa razı olamayız. Şiddet asla barış, demokrasi, istikrar getirmez, kaos ve daha fazla istikrarsızlık getirir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığında 28 Şubat'ta kurulan Kriz Masası'na şimdiye kadar 2 binden fazla telefon geldiğini, önceliklerinin bölge ülkelerinde yaşayan 30 bin kadar İspanyol vatandaşı olduğunu aktaran Albares, "Tahliyeler bazı ülkelerde başladı. Güvenlik nedeniyle operasyonlar başarıyla tamamlanana kadar ayrıntı veremem ancak halihazırda 175 İspanyol, Abu Dabi'den ticari bir uçuşla Madrid'e geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve İstanbul üzerinden de uçuşlar olacak." açıklamasında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı, ayrıca "haksız" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "ne Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne ne de çok taraflılığa" uygun olduğunu vurgulayarak, İran'ın bölgedeki ülkelere yaptığı saldırıları da kınadıklarının altını çizdi.

Saar'ın açıklamalarını "saçma ve komik" olarak değerlendirdi

Diğer yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın "Önce Hamas, (İspanya Başbakanı Pedro) Sanchez'e teşekkür etti. Sonra Husiler, Sanchez'e teşekkür etti. Şimdi de İran, ona teşekkür ediyor. Bu, tarihin 'doğru tarafında' olmak mı?" şeklindeki açıklamasını Albares, "saçma ve komik" olarak değerlendirdi.

İspanya hükümetinin dış politikasının her zaman "tutarlı" olduğunu, "Gazze'de, Ukrayna'da, Grönland'da, Venezuela'da hep uluslararası hukuk, barış ve istikrarı" savunduklarını dile getiren Albares, İran'da da aynı tavrı gösterdiklerini söyledi.

İspanyol Dışişleri Bakanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yalnız değiliz. İspanyol halkının çoğunluğu ve dünyada sayısız, çok fazla ülke ve kişi aynı görüşte. İşbirliği, uluslararası düzen, çok taraflılık her zaman daha etkilidir. Karşı karşıya kaldığımız durum ya uluslararası hukuk ya da orman kanunudur. Dünyamız mevcut durumda herkes için daha fazla istikrarsızlığa giden bir dünyadır. Bu yüzden tavrımız nettir."

İspanya'nın askeri üslerini ABD'ye kullandırmaması

İspanya hükümetinin, ülkenin güneyindeki Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerini İran'a yönelik saldırılar için ABD ordusuna kullandırmamasına ilişkin sorulara da cevap veren Albares, "Bu İspanya'nın egemenliğiyle ilgili bir konudur. Şaşırılacak ya da garip gelecek bir durum da yoktur. O yüzden bunun karşılığı olacak diye bir durum da olamaz." dedi.

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı yasa dışıdır"

Bakanlar Kurulu sonrasında basın toplantısında söz alan Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı olan, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının liderlerinden Yolanda Diaz, "İspanya'nın dış politikasını (ABD Başkanı Donald) Trump belirlemiyor. Biz, Filistin'de, Ukrayna'da ve Venezuela'da yaptığımız politik tavrı şimdi de İran'da sergiliyoruz. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.