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Sebte'de kitlesel göç akını sonrası sağlık ve çevre denetimleri güçlendirildi

Sebte'de kitlesel göç akını sonrası sağlık ve çevre denetimleri güçlendirildi
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SEBTE, 16 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte bölgesindeki yetkililer, son dönemde yaşanan kitlesel göç akınının ardından halk sağlığı ve çevre denetimlerini güçlendirmek amacıyla 9 maddelik bir planı uygulamaya koydu.

SEBTE, 16 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte bölgesindeki yetkililer, son dönemde yaşanan kitlesel göç akınının ardından halk sağlığı ve çevre denetimlerini güçlendirmek amacıyla 9 maddelik bir planı uygulamaya koydu.

Yerel makamlardan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre plan, tüberküloz gözetiminin artırılmasını, içme suyu ve kıyı sularındaki izleme faaliyetlerinin genişletilmesini, temizlik, dezenfeksiyon ve atık toplama çalışmalarının artırılmasını kapsıyor. Temizlik ve çevre denetimi görevleri için 100'den fazla ek personel sahaya sevk edildi.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia'nın, göç akınının yerel sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini yerinde incelemek üzere pazar günü Sebte'yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Temasları kapsamında yerel ve merkezi hükümet yetkilileri, sağlık sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi beklenen Garcia'nın, bir sağlık merkezini ve Sebte Üniversite Hastanesi'ni de ziyaret etmesi planlanıyor.

İspanyol hükümetinin verilerine göre 30-31 Temmuz tarihlerinde komşu ülke Fas'tan 72.000'den fazla düzensiz göçmen Sebte'ye giriş yaptı. Bu kişilerin büyük bölümü sonradan Fas'a geri dönerken, binlerce göçmen halen kentte bulunuyor.

Sosyal medyada yeni bir kitlesel geçiş yapılması yönündeki çağrıların ardından cumartesi günü öncesinde sınır hattında güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Fas güvenlik güçleri sınır bölgesine ilerlemeye çalışan yüzlerce göçmeni engellerken, Sebte'de ise temmuz sonundaki kadar büyük çaplı bir hareketlilik yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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