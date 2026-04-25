İspanya'nın San Sebastian kentinde binlerce kişi Filistin halkına destek için yürüdü

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin San Sebastian kentinde binlerce kişi, İsrail'in soykırımın yaptığı Filistin halkına destek için yürüdü.

İspanya'nın İç Savaş döneminin (1936-1939) sembol kasabalarından olan ve 26 Nisan 1937'de Nazi Almanyası ile İtalya tarafından bombalanan Gernica'nın yaşadığı insanlık dışı trajedinin 89. yılı dolayısıyla yapılan etkinliklerde, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Filistin'e destek gösterileri öne çıktı.

"Soykırımlara ve savaşlara son verilmesini" talep etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile EH Bildu, Podemos Euskadi ve PSE-EE gibi bazı siyasi partiler ve sendikalar destek verdi.

"Soykırıma hayır. Savaşa hayır" yazılı büyük bir pankartın arkasında yürüyen binlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden çocuklara atfen ellerinde kefenlenmiş bezden çocuk figürleri ile yürüdü.

Okunan manifestoda, "savaşın hiçbir şeyin çözümü olamayacağını ve çözümün diyalog, müzakere ve siyasi bir çözüme dayanması gerektiğini" vurgulandı.

"Güç politikası galip geldi ve eğer bunu durdurmazsak, bildiğimiz dünya temelden değişecek. Trump-Netanyahu ittifakı, özgürlük ve güvenlik adına dünyayı altüst etti ve bunun bedelini vatandaşlar ödüyor." denilen manifestoda, "uluslararası hukuk sistemini yok eden barbarlığın sona erdirilmesi" çağrısı yapıldı.

Yürüyüş sonrasında yapılan konuşmalarda da "Filistin'i desteklemek, İsrail'i tecrit etmek ve marjinalleştirmek anlamına gelir ve Bask bölgesi Filistin'i desteklemeye, kararlı bir şekilde dayanışma ve bağlılık göstermeye devam edecektir. Soykırımı veya savaşı kabul etmiyoruz. Bizim adımıza asla." ifadeleri kullanıldı.

İspanya İç Savaşı döneminde, binaların yaklaşık yüzde 80'nin yerle bir olduğu, 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Nazi Almayası ve İtalya'ya ait uçakların bombaladığı Gernica kasabasında yapılan etkinlilerde de benzer şekilde Filistin halkına destek mesajları gönderildi.