İspanya'nın nüfusu rekor seviyeye ulaştı

İspanya İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan araştırmaya göre, ülkenin nüfusu şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Nüfus artışında göçmenlerin büyük katkısı olduğu belirlendi.

MADRİD, 9 Ağustos (Xinhua) -- İspanya İstatistik Ofisi tarafından Salı günü yayımlanan araştırmaya göre ülkenin nüfusu şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşırken, nüfus artışına en büyük katkıyı göçmenler yaptı.

Üç aylık periyotlarla gerçekleştirilen Sürekli Nüfus İstatistikleri, 1 Temmuz itibarıyla İspanya'da 48.345.223 kişinin yaşadığını gösterdi. Buna göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde görülen 135.186 kişilik artışla birlikte ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek nüfus seviyesine ulaşıldı.

Nüfusa ilave edilen kesimde yurtdışı doğumlu 100.394 kişi bulunurken, yurtdışı doğumlu toplam kişi sayısı 8.457.886'ya yükseldi.

Nisan ve Haziran ayları arasında İspanya'ya göç edenlerin çoğunluğunu Kolombiyalı ve Faslılar oluşturdu.

Ayrıca, yurtdışında yaşadıktan sonra vatanlarına dönen önemli sayıda İspanyol da kayda geçti.

İspanya'daki 17 özerk topluluğun tamamında nüfus artarken, Balear Adaları yüzde 0,58 ile en yüksek büyümeyi kaydeden bölge oldu. Onu, yüzde 0,51 ile Katalonya ve yüzde 0,45 ile Madrid takip etti.