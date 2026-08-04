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Balear açıklarında göçmen trajedisi: 17 kişi kayıp

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- Balear Adaları'na geçmeye çalışırken tekneleri akıntıya kapılan 2 düzensiz göçmen 15 gün sonra sağ bulundu

İspanya'nın Balear Adaları'na bir tekne ile geçmeye çalışan 17 kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor.

EFE haber ajansına göre, Balear Adaları'nın en büyüğü Mallorca'ya gitmeye çalışırken tekneleri akıntıya kapılan 2 düzensiz göçmen, 15 gün sonra sağ bulundu.

İspanya Denizcilik Kurtarma Hizmeti ve Sivil Muhafızlar, Kuzey Afrikalı iki göçmeni Mallorca'nın 12,7 deniz mili açıklarında, susuz ve aç bulduklarını ve hastaneye kaldırdıklarını bildirdi.

Göçmenler, teknede 19 kişi bulunduğunu ve diğer 17 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.

Denizcilik Kurtarma birimi, diğer göçmenlerin bulunması için helikopterle arama başlattı ve yakındaki gemileri de durumdan haberdar etti.

Kaynak: AA
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