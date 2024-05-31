İspanya, İsrail'in Kudüs Konsolosluğu faaliyetlerine kısıtlama kararına karşı çıkıyor

İspanya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından İsrail yönetiminin ülkenin Kudüs Konsolosluğunun faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıktı.

İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, İsrail makamlarına, " İspanya'nın, Kudüs konsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğini' içeren bir nota gönderdiklerini açıkladı.

"Konsolosluğun statüsünün uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığını ve bu statünün tek taraflı değiştirilemeyeceğini" bildirdiklerini belirten Albares, İsrail yönetimini bu kararından dönmeye çağırdı.

İspanya, Norveç ve İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına karşı "cezalandırıcı" bir tedbir almış ve bu ülkenin Kudüs konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.