İspanya hükümeti PNT sistemleri dahil 4 milyar avroyu aşan savunma alımına onay verdi

İspanya hükümeti, Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için Savunma Bakanlığının 4 milyar avrodan fazla satın alım yapmasına onay verdi.

Hükümetin bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan en önemli başlık, Silahlı Kuvvetler için sağlam konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) yetenekleri sağlayacak sistemlerin satın alınmasına ilişkin 2,3 milyar avroluk sözleşme oldu.

Hükümetin açıklamasında, "her türlü görevin sürekliliğini garanti altına almak ve böylece sistemlerin GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) sinyallerine karşı operasyonel kırılganlığını önlemek için yeterli özerklik derecesine sahip, dayanıklı ve çok yönlü PNT yeteneklerine sahip olmanın hayati önemde olduğu" vurgulandı.

Bakanlar Kurulunda onaylanan Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetlerinin hava platformlarının modernizasyonu ve evrimsel gelişimi için yaklaşık 1 milyar 438 milyon avro değerindeki sözleşme de öne çıkan ikinci başlık oldu.

Hükümet, bu projede yüklenici tek şirket olarak Airbus Defence&Space'i gösterdi.

Açıklamada, projenin, tamamı şirket tarafından tasarlanan, sertifikalandırılan ve üretilen, yerli üretim konvansiyonel sabit kanatlı uçakların çeşitli modelleriyle sınırlı olduğu kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, 155 mm uzun menzilli sahra topçu mühimmatının tedariki için tahmini değeri 269 milyon 200 bin avro olan bir çerçeve anlaşmasını da onayladı.

Öte yandan yaklaşık 102 milyon avro değerindeki, Savunma Bakanlığı ve özerk kurumlarına bağlı üsler, kışlalar, kuruluşlar ve tesislerdeki güvenlik hizmetleri için çerçeve anlaşmasının onayı ve 38 milyon avroluk tahmini değeri olan Deniz Kuvvetlerinin denizaltı karşıtı savaş alanındaki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan MH-60R çok amaçlı helikopter alım programı için Kamu İdareleri Organik Kanunu'nun 3. değişikliğinin uygulanmasına onay verilmesi de dikkati çekti.

Deniz devriye silah sistemi için 20 milyon avro tutarında Sonobuoy ve ilgili ekipmanların alımı, Hava Kuvvetleri ve Uzay birimleri için 30 milyon avro tutarında piroteknik, arama ve kurtarma ve eğitim ekipmanlarının alımı da alınan kararlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA